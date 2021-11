Im Fischereistreit mit Großbritannien wird Frankreich die angedrohten Sanktionen vorerst nicht umsetzen.

Präsident Macron erklärte laut französischen Medienberichten, die Gespräche über das Thema würden morgen fortgesetzt. Während verhandelt werde, würden keine Strafmaßnahmen verhängt. Frankreich hatte unter anderem damit gedroht, nach dem Ablaufen eines Ultimatums einige Häfen für britische Fischerboote zu sperren. Die Regierung in London hatte ihrerseits mit Gegenmaßnahmen gedroht.



Frankreich wirft Großbritannien vor, sich nicht an Brexit-Abmachungen zu halten und zahlreichen französischen Fischern entgegen der Vereinbarung die Lizenz für britische Gewässer zu verweigern. In London werden die Anschuldigungen zurückgewiesen. Es gehe nur um einige Dutzend Boote, die aufgrund fehlender Dokumente keine Lizenz erhalten hätten, heißt es.

