Ursache weiter unklar

Umweltkommissar Sinkevicius werde sich mit den Umweltministerinnen der beiden Staaten in Verbindung setzen.

Die Auffälligkeiten seien in Polen bereits am 26. Juli bekannt gewesen, sein Bundesland sei aber erst am 11. August informiert worden. Es gebe deutlich veränderte Werte, etwa der hohe Salzgehalt und der plötzliche Anstieg des Wasserspiegels um 30 Zentimeter. Er erwarte, dass alles dafür getan werde, die Sache aufzuklären. Angesichts des entstandenen Schadens sei man nahe an einer Jahrhundertkatastrophe. Mit dem Aufbau von Ölsperren wolle man nun verhindern, dass tote kontaminierte Fische in die Ostsee gelangten und zum Beispiel von größeren Fischen gefressen werden könnten. Auch wenn das Wasser mit dem Giftcocktail trotzdem durchkommen werde, könne man so versuchen, den Schaden zu reduzieren, erklärte Backhaus im Deutschlandfunk