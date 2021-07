Der Bundesverband der Deutschen Industrie hält die Klimaschutzpläne der EU-Kommission grundsätzlich für richtig. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Lösch sagte im Deutschlandfunk, zu einem klimaneutralen Industriekontinent Europa gebe es keine Alternative. Der Weg dorthin werde jedoch schwierig.

Lösch erklärte weiter, es bestehe an vielen Stellen noch Nachbesserungsbedarf, etwa mit Blick auf den geplanten CO2-Grenzausgleich. Problematisch sei vor allem, dass wichtige Handelspartner wie etwa China erst sehr viel später eine Klimaneutralität anstrebten als die Europäische Union. In dieser Übergangsphase drohe die Gefahr eines sehr ungleichen Wettbewerbs, und man müsse aufpassen, dass es in Europa nicht zu Wohlstands- und Arbeitsplatzverlusten komme.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer warnte angesichts der Pläne der EU-Kommission vor zu ehrgeizigen Zielen. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", man dürfe sich keine extremen Klimaziele setzen, die am Ende die Innovation nur verhindern würden.



Der Vorschlag der EU-Kommisison sieht vor, den Verbrauch von fossilen Energieträgern weiter zu verteuern. Für die Autoindustrie sind strengere Kohlendioxid-Grenzwerte vorgesehen. Spätestens 2035 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden.



