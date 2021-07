"Fit for 55"

Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge für mehr Klimaschutz auf den Tisch gelegt. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich: Es gibt Lob, aber auch an Kritik wird nicht gespart. Vor allem die Automobilwirtschaft fordert Änderungen.

Bundeswirtschaftminister Altmaier warnte, der Klimaschutz dürfe die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nicht gefährden. Abwanderungsprozesse in andere Länder müssten vermieden werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Der Verband der Europäischen Automobilhersteller betonte, ein Verbot einzelner Technologien sei zum jetzigen Zeitpunkt kein vernünftiger Weg. Alle Optionen - einschließlich hocheffizienter Verbrennungsmotoren, Hybride, batterieelektrische und Wasserstoff-Fahrzeuge - müssten ihre Rolle beim Übergang zur Klimaneutralität spielen. Ähnlich äußerte sich der deutsche Branchenverband. An wichtigen Stellen schlage man den falschen Weg ein, hieß es beim Verband der Automobilindustrie. Die Auswirkungen auf Arbeitsplätze würden "erheblich" sein.



Der Verband der Chemischen Industrie monierte, das Paket der EU-Kommission berge große Risiken. Die geplante CO2-Grenzabgabe auf Importe werde die Industrie in Europa nicht wirksam schützen.



Die deutsche Luftverkehrswirtschaft forderte eine Überarbeitung der Kommissionsvorschläge - sie schadeten europäischen Fluggesellschaften. Der deutsche Flughafenverband forderte finanzielle Unterstützung.



Die deutschen Reeder verlangten ebenfalls eine staatliche Finanzierung für Forschung und Entwicklung marktreifer neuer Treibstoffe.

Umwelt- und Verbraucherverbände fordern ebenfalls Änderungen

Ganz anders war die Argumentation der Umwelschutzverbände. Greenpeace bezeichnete das Klimaschutzprogramm der Europäischen Union als unzureichend. Viele Maßnahmen würden in den nächsten zehn Jahren noch nicht greifen.



Der WWF ist der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.



Enttäuscht zeigten sich die deutschen Verbraucherschützer. Die Ausgestaltung des Emissionshandelssystems sei aus Verbrauchersicht "mangelhaft", erklärte der Verband vzbv.

Vorschläge der EU-Kommission

Kernelemente des Klimaschutzpakets sind eine europaweite Pflicht zum Kauf von Verschmutzungsrechten für Treibstoff, Heizöl oder Gas. Ab 2035 sollen de facto keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen. Diese Fahrzeuge dürfen dann keine Kohlendioxid-Emissionen mehr ausstoßen. Ferner soll der bestehende CO2-Handel für Industrie und Kraftwerke verschärft werden. Im Gegenzug will die Kommission für einige Industriezweige, die im internationalen Wettbewerb stehen, einen CO2-Zoll an der Grenze zum Schutz der Branchen einführen. Soziale Härten für Pendler oder Mieter wegen des Preisaufschlags auf fossile Brennstoffe sollen durch einen Sozialfonds ausgeglichen werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.