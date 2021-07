"Fit for 55"

Die Vorschläge der EU-Kommission, wie der Ausstoß von Treibhausgas bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden soll, haben unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Alle Beteiligten sehen die Notwendigkeit für mehr Klimaschutz, warnen aber für ihren Bereich vor einer Überforderung. Umweltschutzverbände fordern hingegen mehr Engagement. Eine Zusammenfassung:



Vor allem aus der Wirtschaft kommt Kritik. Der Verband der Chemischen Industrie monierte, das Paket berge große Risiken. Die geplante CO2-Grenzabgabe auf Importe werde die Industrie in Europa nicht wirksam schützen.



Die deutsche Luftverkehrswirtschaft forderte eine Überarbeitung der Kommissionsvorschläge - sie schadeten europäischen Fluggesellschaften. Der deutsche Flughafenverband forderte finanzielle Unterstützung. "Dort, wo Maßnahmen einseitig Verkehr verteuern, bei denen unsere europäischen Unternehmen im Wettbewerb mit Anbietern aus Drittstaaten stehen, braucht es dringend einen Ausgleich dieses Wettbewerbsnachteils."



Die deutschen Reeder forderten die EU auf, die Entwicklung alternativer Treibstoffe für den Schiffsverkehr zu forcieren. Ohne alternative Treibstoffe könne die Schifffahrt ihr Ziel, schnellstmöglich CO2-frei zu werden, nicht umsetzen, heißt es. Der Branchenverband fordert Geld für die Forschung und Entwicklung marktreifer neuer Treibstoffe.



Der Verband der Europäischen Automobilhersteller betonte, ein Verbot einzelner Technologien sei zum jetzigen Zeitpunkt kein vernünftiger Weg. Alle Optionen - einschließlich hocheffizienter Verbrennungsmotoren, Hybride, batterieelektrische und Wasserstoff-Fahrzeuge - müssten ihre Rolle beim Übergang zur Klimaneutralität spielen.



Bundeswirtschaftminister Altmaier warnte, der Klimaschutz dürfe die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nicht gefährden. Abwanderungsprozesse in andere Länder müssten vermieden werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Die Umweltschutzorganisatíon Greenpeace bezeichnete das Klimaschutzprogramm der Europäischen Union als unzureichend. Viele Maßnahmen würden in den nächsten zehn Jahren noch nicht greifen. Das gelte etwa für das Auslaufen von Verbrennungsmotoren, das für 2035 geplant sei.



Der WWF ist der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Die Kommission hat ein Paket mit vielen richtigen Inhalten geschnürt. Allerdings sind sie teilweise etwas unklar und unterdimensioniert", heißt es.



Enttäuscht zeigten sich die deutschen Verbraucherschützer. Die Ausgestaltung des Emissionshandelssystems sei aus Verbrauchersicht "mangelhaft", erklärte der Verband vzbv. Die Vorschläge enthielten "zu vage Vorgaben für die Verwendung der Mittel aus der CO2-Bepreisung".

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.