Nach der Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums von SPD-Kanzlerkandidat Scholz nehmen Finanzpolitiker von FDP und Linke die Staatsanwaltschaft Osnabrück in Schutz.

Hier gehe es nicht um einen Justizskandal, sagte der FDP-Abgeordnete Toncar der "Rheinischen Post". Die Justiz müsse untersuchen, ob es aus dem Ministerium die Vorgabe für die Spezialeinheit FIU gegeben habe, bestimmte Verdachtsmeldungen nicht weiterzuleiten. Die FIU ist beim Zoll angesidelt, der wiederum dem Finanzministerium unterstellt ist. Sie koordiniert den Kampf gegen Geldwäsche. Toncar führte aus, Scholz habe spätestens nach dem Wirecard-Skandal bei der FIU nicht genug aufgeräumt. Der Linken-Politiker de Masi wies den Vorwurf einer Einmischung in den Wahlkampf zurück. Er könne sich kaum vorstellen, dass Richter, die solche Durchsuchungen genehmigten, zum Team von Unionskanzlerkandidat Laschet gehörten. Der eigentliche Skandal sei, dass das Geldwäsche-Paradies Deutschland erst jetzt in den Fokus gerate.



Der FIU wird Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Scholz muss sich dazu am Montag Fragen im Bundestagsdinanzausschuss stellen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.