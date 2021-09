Das niedersächsische Justizministerium hat sich in die Debatte um die Spezialeinheit FIU eingeschaltet und den verspäteten Durchsuchungsstart im Finanzministerium verteidigt.

Bei der Staatsanwaltschaft sei eine zuständige Mitarbeiterin im Urlaub gewesen, zusätzlich habe der Lokführerstreik die Verzögerung verursacht, heißt es in einem Antwortentwurf zu einer kleinen Anfrage der niedersächsischen SPD, aus dem das ZDF zitiert. Die Justizbehörden waren unter Rechtfertigungsdruck geraten, weil zwischen dem Vorliegen des Beschlusses zur Durchsuchung des Finanzministeriums und der tatsächlichen Durchsuchung mehr als vier Wochen gelegen hatten.

Durchsuchungsbeschluss musste überarbeitet werden

Zur Begründung hieß es nun, das Amtsgericht Osnabrück habe am 10. August versehentlich nur den Durchsuchungsbeschluss für das Bundesfinanzministerium und nicht wie beantragt auch für das Bundesjustizministerium ausgestellt. Die zuständige Mitarbeiterin habe den Vorgang dann nach ihrem Urlaub noch einmal überprüft und am 23. August einen erneuten Antrag gestellt. Die Durchsuchungen seien dann umgehend mit der zuständigen Zollkriminalinspektion vorbereitet worden. Dann allerdings habe der Lokführerstreik die Durchführung um weitere Tage verzögert.

FDP und Linke stellen sich auf die Seite der Justiz

Im Raum stand der Vorwurf, die Ermittlungen rund um die FIU sollten im Wahlkampf ein schlechtes Licht auf den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz werfen, der dem Bundesfinanzministerium vorsteht. Der Generalsekretär der Partei, Klingbeil, warf CDU und CSU vor, mit dem Thema gezielt Wahlkampf zu betreiben. Klingbeil sagte wörtlich, die Union mache mangels Inhalten den „unanständigsten Wahlkampf seit Jahrzehnten“.



Finanzpolitiker von FDP und Linke nehmen die Staatsanwaltschaft Osnabrück in Schutz. Hier gehe es nicht um einen Justizskandal, sagte der FDP-Abgeordnete Toncar der "Rheinischen Post". Die Justiz müsse untersuchen, ob es aus dem Ministerium die Vorgabe für die Spezialeinheit FIU gegeben habe, bestimmte Verdachtsmeldungen nicht weiterzuleiten.

Stolperfalle FIU für Scholz' Bundestagswahlkampf

Die FIU ist eine Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls, die dem Bundesfinanzministerium angehört. Toncar führte aus, Scholz habe spätestens nach dem Wirecard-Skandal bei der FIU nicht genug aufgeräumt. Der Linken-Politiker de Masi wies den Vorwurf einer Einmischung in den Wahlkampf zurück. Er könne sich kaum vorstellen, dass Richter, die solche Durchsuchungen genehmigten, zum Team von Unionskanzlerkandidat Laschet gehörten. Der eigentliche Skandal sei, dass das Geldwäsche-Paradies Deutschland erst jetzt in den Fokus gerate.



Bundesfinanzminister Scholz soll am Montag dem Finanzausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Der FIU - und damit der seinem Ministerium unterstellten Behörde - wird Strafvereitelung im Amt vorgeworfen.



