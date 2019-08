In der norditalienischen Gemeinde Fivizzano hat Bundespräsident Steinmeier an die dort begangenen NS-Verbrechen erinnert.

Bei der Gedenkfeier für die Opfer des SS-Massakers vor 75 Jahren sagte Steinmeier, das gemeinsame Europa gründe auf einem Versprechen: Nie wieder entfesselter Nationalismus, nie wieder Krieg auf dem Kontinent, nie wieder Rassismus, Hetze und Gewalt. An diese Lehre müssten sich die Menschen heute wieder erinnern. Sein Besuch in Fivizzano sei für ihn als Bundespräsident und als Deutscher ein unendlich schwerer Weg. Er empfinde ausschließlich Scham über die deutschen Kriegsverbrechen, betonte Steinmeier.



Aus Rache für einen Partisanenangriff hatten im August 1944 SS-Männer etwa 320 Menschen in mehreren Ortschaften von Fivizzano ermordet.