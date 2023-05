Auch in Kiew gab es erneut Luftalarm. (imago / ZUMA Wire / Dominika Zarzycka)

Die ukrainische Militärverwaltung meldete bereits erste Schäden und sprach von herabfallenden Trümmerteilen in Kiew. Es habe zudem Angriffe mit "Marschflugkörpern" in der Region Winnyzja im Landesinneren gegeben. Zuvor war am am frühen Morgen flächendeckend Luftalarm ausgelöst worden. Das Militär warnte vor weiteren russischen Raketenangriffen in der Zentralukraine und im Süden des Landes, heißt es von den ukrainischen Behörden im Messenger-Dienst Telegram.

Gestern waren bei Angriffen von beiden Kriegsparteien in den Regionen Cherson und Donezk mindestens acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Angaben zu den Geschehnissen im Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

