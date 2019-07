Die IG Metall hat den Arbeitgeberverband Gesamtmetall davor gewarnt, Flächentarifverträge in Frage zu stellen.

Eine Gewerkschaftssprecherin erklärte in Frankfurt am Main, die Flächentarifverträge und die Tarifautonomie seien die Eckpfeiler des erfolgreichen Wirtschaftsstandorts Deutschland. Davon profitierten Unternehmen wie Beschäftigte gleichermaßen.



Zuvor hatte der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dulger, mit einem Ende des Flächentarifvertrags gedroht. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", es gebe seit längerem Klagen, dass die Gewerkschaft viele Betriebe überfordere. Sie setze zu hohe Löhne und zu viel Freizeit durch. Das führe zu immer mehr Austritten aus seinem Verband. Dulger ergänzte, wenn alle Unternehmen die Tarifbindung verließen, könne die Gewerkschaft zusehen, wie sie sich im Häuserkampf durchschlage.



Der Flächentarifvertrag regelt die Arbeitsbedingungen von 1,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. In der vergangenen Tarifrunde setzte die Gewerkschaft eine Steigerung der Löhne um 4,3 Prozent durch. Zudem können Beschäftigte zwischen acht zusätzlichen freien Tagen oder einer Sonderzahlung wählen.