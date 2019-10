Jazz und Flamenco haben vieles gemeinsam, betont García. Mit der Musik seines Klaviertrios möchte er nicht nur die Grenzen zwischen diesen beiden Genres auflösen. Er bringt dabei auch dabei seine vielfältigen Erfahrungen auf den Feldern von Rock, Klassik, Elektronik, afrokubanischer und nahöstlicher Musik ein. Wie gut und mitreißend ihm das gelingt, bewies er im Kölner Loft zusammen mit seinen Kollegen Reinier "El Negron" Elizarde und Michael Olivera. Die drei präsentierten sich in kreativer Hochform und bester Spiellaune.

Daniel García, Piano

Reinier "El Negrón" Elizarde, Kontrabass

Michael Olivera, Schlagzeug



Aufnahme vom 9.5.2019 aus dem "Loft" in Köln

Teil 2 am 5.11.2019 in "Jazz Live"