Daniel Garcia stammt aus Salamanca. Dort studierte er zunächst klassisches Klavier. Am renommierten Berklee College of Music in Boston lernte er weiter bei Danilo Perez, einem Meister auf dem Gebiet des Latin Jazz. Die faszinierenden Ergebnisse seiner intensiven Erforschung unterschiedlicher Genres und Musikkkulturen hat er auf mehreren Alben dokumentiert. Das jüngste Werk "Travesuras" ist eine Trioaufnahme, die die Klassik-, Jazz- und Flamenco-Einflüsse des Pianisten überzeugend auf einen Nenner bringt. Im Kölner "Loft" brachte das Daniel García Trio die vitalen Klänge und Rhythmen von "Travesuras" höchst mitreißend auf die Konzertbühne.

Daniel García, Piano

Reinier "El Negrón" Elizarde, Kontrabass

Michael Olivera, Schlagzeug

Aufnahme vom 9.5.2019 aus dem "Loft" in Köln

Flamenco Jazz (I/II) Daniel García Trio