Wattenmeer

Flammen auf Autofrachter vor niederländischer Küste lassen nach

Vor der niederländischen Küste sind erstmals Bergungsfachleute an Bord des brennenden Autofrachtschiffs gegangen. Sie befestigten zusätzliche Seile zu einem Schlepper, der den Havaristen am Abdriften hindert. Die Küstenwache hatte zuvor nach eigenen Angaben geringere Temperaturen an Bord gemessen. Die "Fremantle Highway" hat rund 3.800 Autos geladen, davon knapp 500 Elektrofahrzeuge.

28.07.2023