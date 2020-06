Nach dem Treffen von Bundesagrarministerin Klöckner mit Vertretern der Fleischindustrie verlangen die Grünen den Worten auch Taten folgen zu lassen.

Fraktionschef Hofreiter sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es dürfe keinerlei Dumping-Preise mehr geben, bei denen Fleisch unter Produktionskosten verkauft werde. Es sei an der Zeit, das Vertrauen der Gesellschaft in die heimische Tierhaltung wieder herzustelllen. Hofreiter warb für ein umfassendes Gesamtkonzept mit gesetzlichen Änderungen.



Klöckner dringt gemeinsam mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auf Reformen. Die Ministerin hatte unter anderem angekündigt, ein Preiswerbeverbot für Fleisch zu prüfen und den Umbau der Ställe zugunsten der Tiere zu fördern. Die CDU-Politikerin sagte nach dem Spitzentreffen in Düsseldorf, es werde keine zweite Chance für die Branche geben. Die Coronakrise mit dem Ausbruch beim Konzern Tönnies sei wie ein Brennglas für alles, was falsch laufe.