Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat eindringlich an die Verantwortlichen in der Fleischindustrie appelliert, Missstände in der Produktion zu beheben.

Es gebe keine zweite Chance, sagte die CDU-Politikerin nach einem Branchentreffen in Düsseldorf. Das System sei nicht krisenfest. Ihre nordrhein-westfälische Kollegin Heinen-Esser betonte, bei Engpässen müsse man gegebenenfalls die Schlachtkapazitäten auch im Ausland nutzen. Die Landwirte sollten zudem in Betracht ziehen, ob Tierbestände auf mittlere Sicht reduziert werden könnten.



Zuvor hatten die Arbeits- und Landwirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen einen Plan vorgestellt, um Missstände in der Fleischbranche zu beseitigen. Demnach sollen die Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsschutz verbessert und die Wohnverhältnisse für die Arbeiter menschenwürdig gestaltet werden. Auch die staatliche Kontrollen sollen angepasst werden. Die Fleischindustrie habe ihre Selbstverpflichtungen ignoriert, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann. Sein nordrhein-westfälischer Kollege Laumann erklärte, zu lange hätte für einige Betriebe eine organisierte Verantwortungslosigkeit gegolten.