In Düsseldorf erläutern zur Stunde Spitzenpolitiker und Vertreter der Ernährungsbranche das Ergebnis des sogenannten Fleischgipfels.

Neben Tierschützern nahmen auch Vertreter der Landwirtschaft, der Schlachtereien und des Lebensmittelhandels an dem Treffen teil. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hatte gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Heinen-Esser und Otte-Kinast, in großer Runde über bessere Bedingungen in den Ställen und Schlachthöfen gesprochen. Auch um höhere Fleischpreise in Supermärkten sollte es gehen.



Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Schröder, forderte Klöckner auf, das Ordnungsrecht zu verschärfen. Die Ministerin habe bislang überhaupt nichts getan, kritisierte Schröder im Deutschlandfunk. Die CDU-Politikerin habe vielmehr auf freiwillige Vereinbarungen mit der Agrarwirtschaft gesetzt.