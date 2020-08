Bundesarbeitsminister Heil hat der Fleischindustrie vorgeworfen, mit dem Angebot zu einem Tarifvertrag die geplanten Verbote von Werkverträgen und Leiharbeit stoppen zu wollen.

Er werde sich nicht durch Ablenkungsmanöver von dem Gesetz abbringen lassen, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zwar begrüße er es sehr, wenn die Fleischindustrie endlich Tarifverträge abschließen und ihre Mitarbeiter anständig bezahlen wolle. Aber ein Ersatz für eine klare gesetzliche Regelung sei das nicht.



Heil will in größeren Fleischbetrieben von Januar 2021 an den Einsatz von Werkvertragsarbeitern bei der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung und von April 2021 an auch Leiharbeit gesetzlich verbieten. Von der Arbeitgeberseite war zuletzt die Bereitschaft signalisiert worden, für die Branche einen flächendeckenden Tarifvertrag auszuhandeln.