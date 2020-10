In der Debatte über eine härtere Regulierung der Fleischindustrie hat Bundesarbeitsminister Heil die Union aufgefordert, ihre Blockadehaltung zu beenden.

Dass CDU und CSU versuchten, die Gesetzespläne im parlamentarischen Verfahren zu verzögern und zu verwässern, sei nicht akzeptabel, sagte Heil in Berlin. Der SPD-Politiker fügte hinzu, die Missstände in der Fleischbranche seien real und dauerten an.



Die große Koalition wollte das Arbeitsschutz-Kontrollgesetz ursprünglich in der kommenden Woche im Bundestag verabschieden. Zuletzt hieß es aber von Seiten der Union, es gebe noch Gesprächsbedarf. Mit dem Gesetz sollen unter anderem Werkverträge und Zeitarbeit in Kernbereichen der Fleischindustrie verboten werden.

