Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat eindringlich an die Verantwortlichen in der Fleischindustrie appelliert, Missstände in der Produktion zu beheben. Es gebe keine zweite Chance, sagte die CDU-Politikerin nach einem Branchentreffen. Nach Ansicht des Tierschutzbundes müsste die Ministerin allerdings bei sich selbst beginnen: Sie habe bislang überhaupt nichts gegen die Zustände in den Fleischfabriken getan.

An dem Treffen in Düssseldorf nahmen Vertreter von Tierhaltern, Schlachtbranche, Handel, Tier- und Verbraucherschützer teil. Auch Fleisch-Unternehmer Clemens Tönnies war zu der Konferenz zugeschaltet. Klöckner bemängelte anschließend, das System sei nicht krisenfest. Sie kündigte an, Gesetzesverschärfungen zur Preisgestaltung und zu Lebensmittelwerbung mit Lockpreisen zu prüfen. Über eine mögliche Tierwohlabgabe als Preisaufschlag für die Verbraucher wolle sie mit den Partei- und Fraktionsspitzen im Bundestag sprechen. Die Ministerin warb erneut für ein freiwilliges Tierwohl-Logo für Fleisch aus besserer Haltung.



Ihre nordrhein-westfälische Kollegin Heinen-Esser betonte, bei Engpässen müsse man gegebenenfalls die Schlachtkapazitäten auch im Ausland nutzen. Die Landwirte sollten zudem in Betracht ziehen, ob Tierbestände auf mittlere Sicht reduziert werden könnten.

Vorschläge aus NRW und Niedersachsen

Zuvor hatten die Arbeits- und Landwirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen einen Plan vorgestellt, um die Missstände in der Branche zu beseitigen. Demnach sollen die Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsschutz verbessert und die Wohnverhältnisse für die Arbeiter menschenwürdig gestaltet werden. Auch die staatliche Kontrollen sollen angepasst werden. Die Fleischindustrie habe ihre Selbstverpflichtungen ignoriert, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann. Sein nordrhein-westfälischer Kollege Laumann erklärte, zu lange hätte für einige Betriebe eine organisierte Verantwortungslosigkeit gegolten.

Tierschutzbund: "Klöckner hat bisher nichts getan"

Angesichts von Missständen in der Fleischbranche hat der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Schröder, Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vor dem Treffen aufgefordert, das Ordnungsrecht zu verschärfen. Klöckner habe als Ressortchefin bislang überhaupt nichts getan, kritisierte Schröder im Deutschlandfunk. Vielmehr habe die CDU-Politikerin mit der Agrarwirtschaft auf freiwillige Vereinbarungen gesetzt. Mit Blick auf das geplante Tierwohllabel meinte Schröder, die Ministerin versuche offenbar Zeit zu gewinnen. Der Einzelhandel beteilige sich an den Missständen, indem er Billigfleisch anbiete und Preisdumping bis zum Landwirt durchreiche.