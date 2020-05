Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Laumann fordert nach einem Medienbericht, die Bußgelder für Arbeitszeitverstöße in Schlachthöfen deutlich zu erhöhen.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" beruft sich auf ein Schreiben des CDU-Politikers an die Bundeskanzlerin und mehrere Bundesminister. Darin tritt Laumann dafür ein, das mögliche Bußgeld von maximal 15.000 auf bis zu 30.000 Euro zu verdoppeln. In dem Brief kritisiert Laumann auch die Arbeitsbedingungen. Die Zustände seien weder mit einem christlichen Menschenbild noch mit einer sozialen Marktwirtschaft vereinbar. Nötig seien Gesetzgebungsverfahren, um die Situation der Beschäftigten in der Branche zu verbessern.



In den vergangenen Wochen waren in Schlachthöfen in mehreren Bundesländern zahlreiche Corona-Infektionen bei Mitarbeitern nachgewiesen worden. Allein bei der Firma "Westfleisch" im nordrhein-westfälischen Coesfeld gibt es mehr als 260 positive Tests bei einer Belegschaft von 1.200 Beschäftigten.