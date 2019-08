Der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag, Gerig, hat sich kritisch zu einer Steuererhöhung auf Fleisch geäußert.

Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, es dürfe keinen Schnellschuss und keine Welle von Steuererhöhungen geben. Das hätten Union und SPD auch entsprechend im Koalitionsvertrag vereinbart. Gerig betonte, man müsse die Fleischproduktion in Deutschland wettbewerbsfähig halten. Wenn es zu strikteren Gesetzen komme, könnte es sein, dass der Markt in der Folge zunehmend auf Fleisch aus dem Ausland zurückgreife. Grundsätzlich brauche es europaweite Lösungen, wie etwa ein flächendeckendes Tierwohllabel. Dieses müsse aber auf Freiwilligkeit basieren.



Der deutsche EU-Kommissar Oettinger warnte ebenfalls vor nationalen Alleingängen. Der Funke-Mediengruppe sagte der CDU-Politiker, Fleisch sei im Binnenmarkt ein Grundnahrungsmittel. Auch bei einem höheren Mehrwertsteuersatz in Deutschland bliebe es im EU-Ausland gleich günstig.



Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft fordert von der Politik Anreize für mehr Tierwohl. Der Bundesvorsitzende Schulz sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, die Viehhalter seien jahrelang darauf getrimmt worden, billige Produkte zu erzeugen. Mit den derzeit durchschnittlichen Preisen aber könnten konventionelle Betriebe die Tiere nicht besser halten.