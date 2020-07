Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben knapp 1.900 Mängel in Unterkünften für Arbeiter in der Fleischindustrie festgestellt.

Das NRW-Arbeitsministerium legte dem Landtag einen entsprechenden Bericht vor. Die Mängel reichen demnach von fehlendem Desinfektionsmittel bis hin zu Schimmel, Ungeziefer, undichten Dächern, Einsturzgefahr und Brandschutzmängeln. Insgesamt wurden bis Ende Mai rund 650 Unterkünfte kontrolliert, in denen mehr als 5.300 Menschen leben. Vier Wohnungen hätten wegen Baumängeln und Gesundheitsgefahren geräumt werden müssen, heißt es.



In der Landwirtschaft gab es hingegen nur 170 Beanstandungen. Hier kontrollierten die Behörden die Wohnplätze von 5.800 Saisonarbeitern in 250 landwirtschaftlichen Betrieben. Auslöser der Kontrollen waren Coronavirus-Infektionen in der Fleischbranche. Daraufhin beschloss die Landesregierung Anfang Mai, das Umfeld von Arbeitern in Schlachtereien und Bauernhöfen verstärkt zu überprüfen.