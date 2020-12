Der Bundestag stimmt heute über ein Gesetz für mehr Arbeitsschutz in der Fleischindustrie ab.

Werkverträge und Leiharbeit sollen verboten werden, um das System von Subunternehmen in der Branche zu beenden. Dieses hatte zu häufig prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen für die vielfach aus dem Ausland stammenden Beschäftigten geführt. Bundearbeitsminister Heil von der SPD hatte den Gesetzentwurf nach massenhaften Corona-Ausbrüchen im Sommer vorgelegt.



Zudem stellt sich Bundeskanzlerin Merkel den Fragen der Abgeordneten. In einer Aktuellen Stunde geht es um die nationale Corona-Impfstrategie.



Am Abend wird das Jahressteuergesetz 2020 abschließend beraten. Es sieht unter anderem eine Pauschale für Arbeiten im Homeoffice und die Verlängerung steuerfreier Sonderzahlungen vor.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.