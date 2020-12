Das neue Gesetz für strengere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie kann wie geplant zum neuen Jahr in Kraft treten.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies mehrere Eilanträge dagegen ab. Das Gesetz soll Ausbeutung und riskante Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen verhindern. Es verbietet den Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohn-Arbeitern. Vorgesehen sind auch einheitliche Kontrollstandards und höhere Bußgelder. So soll die elektronische Aufzeichnung der Arbeitszeit zur Pflicht werden.



Bundestag und Bundesrat hatten als Reaktion auf massenhafte Corona-Fälle in Schlachthöfen kurz vor Weihnachten strengere Vorschriften für die Fleischindustrie beschlossen.



(Az.: 1 BvQ 152/20 u.a.)

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.