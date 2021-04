Die Verhandlungen über einen flächendeckenden Tarifvertrag für die Beschäftigten in der Fleischindustrie sind vorerst gescheitert.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten teilte mit, die Arbeitgeber Tönnies, Wiesenhof, Vion, Westfleisch und Co. wollten weitermachen wie bisher - mit Billiglöhnen und massivem Druck auf die Mitarbeiter in den Schlachthöfen und Wurstfabriken. Dies mache die Beschäftigten noch wütender als zuvor. Am Rande der Verhandlungen war es beim Marktführer Tönnies zu Demonstrationen für höhere Löhne gekommen. Erst Ende März war ein erster Anlauf für einen flächendeckenden Tarifvertrag gescheitert.



Die Gewerkschaft fordert für die Branche einen dreistufigen Mindestlohn-Vertrag mit einem Einstieg von 12-Euro-50 pro Stunde. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 10-Euro-50 angeboten.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.