Werkverträge und Leiharbeit sollen vom kommenden Jahr an in der Fleischindustrie verboten sein. Das Bundeskabinett brachte einen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil auf den Weg. Demnach dürfen in Großbetrieben ab 2021 nur noch eigene Angestellte Tiere schlachten, zerlegen und weiterverarbeiten.

Ausnahmen sollen für kleinere Betriebe mit höchstens 49 Beschäftigten gelten. Vorgesehen sind auch mehr Kontrollen. Die Bundesregierung reagiert mit der Regelung auf die jüngsten Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen und auf die Diskussion über schlechte Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Das Gesetz soll sicherstellen, dass Schlachthof-Betreiber für Missstände nicht länger Subunternehmer verantwortlich machen können, die über Werkverträge Arbeitsleistungen erbringen.