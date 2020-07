Das von Bundesarbeitsminister Heil geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie íst nach Auffassung von Experten rechtmäßig. Es gelte, schwere Schäden für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer in Schlachthöfen abzuwenden, heißt es in einem rechtswissenschaftlichen Gutachten der Universität Göttingen für das Düsseldorfer Gesundheitsministerium.

Deshalb sei es legitim, speziell in dieser Branche die Berufsfreiheit der Schlachthofbetreiber und der Werkvertragsunternehmen einzuschränken.



Gewerkschafter und Kirchenvertreter betrachten die politischen Bemühungen für eine Abschaffung von Werkverträgen allerdings skeptisch. Viele Unternehmen würden das geplante Verbot durch die Gründung von Tochterfirmen umgehen. Dadurch entstehe ein unübersichtliches Geflecht von Unternehmen, das nur schwer zu kontrollieren sei, sagte der katholische Theologe Kossen, der sich seit langem für die Rechte von Werkvertragsarbeitern einsetzt.