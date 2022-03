Eine Fleischtheke im Supermarkt (Picture Alliance / dpa-Zentralbild / Jan Woitas)

So sank der Pro-Kopf-Verzehr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Kilogramm auf insgesamt 55 Kilogramm, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mitteilte. Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1989. Am größten ist demnach der Rückgang beim Schweinefleisch. Hier aß jeder Deutsche im vergangenen Jahr im Schnitt 31 Kilogramm, 2020 waren es 32,2. Als mögliche Gründe für den sinkenden Fleischverzehr werden steigende Tendenzen zu einer pflanzenbasierten Ernährung in der Bevölkerung genannt.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.