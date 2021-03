Im Tarifkonflikt der Fleischwirtschaft hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit Arbeitsniederlegungen gedroht.

Sollte es bei den Verhandlungen keine Einigung geben, seien auch längere Streiks nicht auszuschließen, sagte der stellvertretende NGG-Vorsitzende, Adjan, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dann könne es auch leere Fleischtheken in den Supermärkten geben.



Die ersten zwei Runden der Tarifverhandlungen waren ergebnislos verlaufen, am Montag soll die dritte Verhandlungsrunde stattfinden. Die Arbeitgeber bieten laut dem Zeitungsbericht einen Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde, der bis 2024 auf zwölf Euro erhöht werden soll. Die Gewerkschaft fordert zwölf Euro 50 für alle Beschäftigten in den Bereichen Schlachtung und Verarbeitung als Einstieg. Facharbeiter sollen in jedem Fall 17 Euro pro Stunde bekommen. Die Tarifverträge sollen von der Bundesregierung für allgemeinverbindlich erklärt werden und würden somit für die gesamte Branche gelten.

