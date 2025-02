Neue US-Regierung

Donald Trump unterzeichnet ein Dekret im Oval Office. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / CNP / MediaPunch)

Wie geht Trump vor?

Trump hat in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit so viele Dekrete, Richtlinien und Anordnungen unterzeichnet wie noch kein Präsident vor ihm. Eine kleine Auswahl: Er ordnete den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen an, hob das Verfassungsprinzip des Rechts auf Staatsbürgerschaft durch Geburt auf, schränkte den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ein und begnadigte 1.500 verurteilte Gewalttäter, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Zudem beherrschte er mit Vorschlägen zur Umsiedlung von Millionen von Palästinensern aus dem Gazastreifen sowie zu einer möglichen Annektion Grönlands und Kanadas die internationalen Schlagzeilen.

Woher kommt die Taktik "Flood the zone“?

Trumps Methode der Reizüberflutung geht auf seinen früheren Berater Steve Bannon zurück. Dieser beschrieb die Taktik erstmals 2018 in einem Interview als ”Flood the zone with shit” . Gegner seien dabei weniger die Demokraten, sondern die Medien. Diese könnten sich immer nur auf wenige Dinge konzentrieren. 2019 sagte Bannon dem Fernsehsender PBS: "Alles, was wir tun müssen, ist: Den Raum überfluten, jeden Tag. Drei Dinge auf einmal tun. Wenn sie sich an einer Sache festbeißen, erledigen wir schon die nächste.“

Wie reagieren Demokraten, Menschenrechtler und Medien?

Der demokratische Kongressabgeordneter Connolly aus Virginia schrieb auf X, die Geschwindigkeit, mit der die Trump-Regierung ihre Beschlüsse fasse, führe zwangsläufig zu Ungenauigkeiten und Fehlern. Die Regierung werde mit einer Vielzahl der Beschlüsse vor Gericht scheitern. Der den Demokraten nahestehende Politikberater Andrew Koneschusky betont: "Der Widerstand in den USA ist nicht verschwunden, er hat sich von der Straße in die Gerichte verlagert." Die Opposition sei heute weniger auffällig als früher, aber nicht unbedingt weniger effektiv.

Aus Sicht der künftigen USA-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Anne Raith, gibt es auch für Medien Strategien, um auf Trumps Flut an täglichen ”Sprengsätzen” zu reagieren . So gelte es, seine Rhetorik vom inhaltlichen Kern zu trennen und diesen herausarbeiten. Sie rief Journalisten dazu auf, gewisse Begriffe und Bilder nicht weiter zu transportieren – etwa die "Riviera im Nahen Osten" oder die von Trump angekündigten "millionenfachen" Abschiebungen. Zugleich müsse man sich über eine möglicherweise eintretende "Ermüdung" hinwegsetzen. "Wir können nicht nicht berichten", sagte Raith im Deutschlandfunk. Dazu sei die Fallhöhe von Trumps Entscheidungen und Aussagen zu hoch.

Was ist mit dem US-Kongress?

Der US-Kongress hat die Möglichkeit, präsidiale Dekrete durch ein neues Gesetz zu ersetzen oder Gelder zu dessen Ausführung zu stoppen. Die Republikaner verfügen aktuell allerdings über eine Mehrheit in beiden Kammern. Daran wird sich frühestens nach den Mid-Term-Wahlen im November 2026 etwas ändern. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" weist indes darauf hin, dass der Kongress spätestens im Sommer das Schuldenlimit für den US-Haushalt anheben muss. Trump könnte dann auf die Zustimmung von Demokraten angewiesen sein und von diesen zu Zugeständnissen in anderen Bereichen gezwungen werden

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.