Die Zahl der Toten in den USA durch den Sturm Florence ist erneut gestiegen.

Mindestens 41 Todesfälle werden inzwischen mit dem Hurrikan in Verbindung gebracht worden. Ein Sprecher der Behörde für Öffentliche Sicherheit in North Carolina sagte, es seien vier weitere Tote gemeldet worden. Die Zahl in North Carolina beträgt inzwischen 31. Die anderen Menschen starben in South Carolina und Virginia. Wegen der starken Regenfälle sind noch immer viele Straßen unpassierbar. In den Küstengebieten werden weitere Hochwasser erwartet, wenn dort die Wassermassen aus höher gelegenen Landesteilen eintreffen.