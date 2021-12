Künftiger HR-Intendant: Florian Hager. (dpa/press-alliance/Horst Galuschka)

Der Rundfunkrat wählte ihn auf einer Sitzung mehrheitlich zum Nachfolger des scheidenden HR-Intendanten Krupp, wie der Sender in Frankfurt am Main mitteilte. Hager tritt das Amt im kommenden März an; er wurde für fünf Jahre gewählt. Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Müller, erklärte, der künftige Intendant bringe die nötige Expertise mit, um den Herausforderungen des digitalen Medienzeitalters zu begegnen.

