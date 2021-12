Der deutsche Dartspieler Florian Hempel schlug im Alexandra Palace den Belgier Van den Bergh. (dpa/Adam Davy)

Der 31-Jährige schlug in der zweiten Runde den an Nummer fünf gesetzten Belgier Dimitri Van den Bergh mit 3:1. Hempel trifft am kommenden Montag im Alexandra Palace nun auf den Australier Raymond Smith. Der Darts-Neuling und ehemalige Handball-Towart sagte zu seinem Erfolg, dieser sei absolut unglaublich.

Damit sind weiter zwei von vier Deutschen im Turnier - Hempel und Gabriel Clemens (Saarwellingen/38), der vor einem Jahr ins Achtelfinale einzog und am 23. Dezember einsteigt.