"Diese Band kann nicht funktionieren", bekam Florian Weber zu hören, als er Kollegen von seinem neuen Projekt erzählte. Zu unterschiedlich seien die Spieler. Der New Yorker Schlagzeuger Nasheet Waits nimmt sich gerne Freiheiten, die in Malaysia geborene Kontrabassistin Linda May Han Oh dagegen liebt klare Linien. Doch in der Band des deutschen Pianisten finden sie symbiotisch zueinander. Auch zwischen Klavier und Trompete können, so Weber, schnell klanglich scharfe Reibungen entstehen. Aber zusammen mit dem Amerikaner Ralph Alessi hat er Wege gefunden, beide Instrumente so zu mischen, dass nach seinem Gefühl manchmal ein imaginäres drittes erklingt. Seine Kompositionen sieht Weber als „Möglichkeitsräume“, die den Spielerpersönlichkeiten viele Freiheiten lassen. Mit seiner subtilen Klangmalerei und sprudelnden Kreativität präsentierte sich das Florian Weber Quartett beim Jazzfest Bonn 2019 vor einem mit fast 800 Zuhörern ungewohnt großen, aber aufmerksam lauschenden Publikum.

Florian Weber, Piano

Ralph Alessi, Trompete

Linda May Han Oh, Kontrabass

Nasheet Waits, Schlagzeug



Aufnahme vom 25.5.2019 beim Jazzfest Bonn