Sie versammelten sich am Abend in einem Park in der Stadt Colorado Springs und protestierten gegen Hass und Gewalt gegen LGBTQ+, also gegen schwule, lesbische, bisexuelle, transgender und queere Menschen. Einige kritisierten die ihrer Meinung nach hasserfüllte Rhetorik rechtsextremer Politiker, die vor den Zwischenwahlen in den USA weiter zugenommen habe. Auch in Deutschland sei ein Anstieg von Angriffen auf queere Menschen zu verzeichnen, betonte der Geschäftsführer des Queer-Clubs "Schwuz" in Berlin, Florian Winkler-Schwarz, i m Deutschlandfunk Kultur . Dabei spiele auch die Corona-Pandemie eine Rolle.