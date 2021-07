Einen Monat nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in Surfside im US-Bundesstaat Florida werden die Bergungsarbeiten eingestellt.

Das teilte die Bezirksbürgermeisterin auf Twitter mit. Nach offiziellen Angaben wurden 97 Tote geborgen und identifiziert. Ein weiteres Opfer konnte nicht gefunden werden. Die Suche nach Überlebenden hatten die Rettungskräfte bereits vor zwei Wochen eingestellt. Bis auf einen Teenager, der in den ersten Stunden nach dem Einsturz gerettet werden konnte, gab es in den Trümmern keine Überlebenden.



Das zwölfstöckige Wohnhaus war in der Nacht zum 24. Juni teilweise eingestürzt. Im Jahr 2018 hatten Gutachter erhebliche strukturelle Schäden an dem Gebäude festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.