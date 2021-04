Nach der Entdeckung einer undichten Stelle im Abwasserbecken eines Phosphatwerks schließen die Behörden im US-Bundesstaat Florida ein zweites Leck aus.

Das teilte das dortige Umweltministerium mit. Zuvor hatte eine Drohne Hinweise auf einen weiteren Riss in der Verkleidung des Abwasserbeckens in der Tampa-Bucht am Golf von Mexiko gemeldet.



Einsatzkräfte versuchen nach Angaben der Behörden weiter, eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Wegen der undichten Stelle könnten Milliarden Liter phosphor- und stickstoffbelastetes Abwasser auslaufen. In der Region wurden rund 300 Häuser evakuiert und eine Autobahn teilweise gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.