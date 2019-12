Nach dem Angriff eines saudischen Flugschülers auf einem US-Militärstützpunkt in Florida dürfen dessen Landsleute dort kein Flugtraining mehr absolvieren.

Die rund 175 Kollegen seien vom Praxisteil ausgeschlossen, dürften aber weiter in den Klassenzimmern die Theorie lernen, teilte ein Sprecher der Streitkräfte mit. Wie lange dieses Verbot aufrechterhalten werde, wisse er nicht.



Der 21-jährige saudische Flugschüler hatte am Freitag auf der Basis in Pensacola das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet, bevor er selbst erschossen wurde. Das FBI teilte später mit, es gehe von einem terroristischen Hintergrund aus.