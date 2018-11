Wenige Tage nach den Zwischenwahlen in den USA müssen die Stimmzettel in Florida erneut maschinell ausgezählt werden.

Nach Angaben der Wahlbehörde betrifft das sowohl die Stimmen für den US-Senat als auch für den Posten des Gouverneurs. In beiden Fällen hatten die republikanischen Kandidaten einen knappen Vorsprung.



Die Gesetze in Florida schreiben eine Neuauszählung vor, wenn der Abstand zwischen den Kandidaten nur bis zu 0,5 Prozentpunkte beträgt. Seit dem Wahlabend war der ohnehin schon knappe Vorsprung der Sieger nach Auszählung weiterer Briefwahlstimmen aber zusammengeschmolzen. Die Republikaner sprachen bereits von Manipulation. Senator Rubio richtete schwere Vorwürfe gegen eine Wahlleiterin. Bereits in der Vergangenheit habe es in Florida zerstörte Wahlzettel, heimlich geöffnete Briefwahlunterlagen und falsch versandte Unterlagen gegeben,schrieb Rubio per Twitter.