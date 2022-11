US-Zwischenwahlen

Bei den Zwischenwahlen in den USA werden das Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel des Senates neu gewählt. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Bryan Olin Dozier)

Der Fernsehsender CNN berichtet, Wahlbeamte des Staates Florida hätten auf Richtlinien hingewiesen, wonach Bundeswahlbeobachter nicht zugelassen seien. Sollten sie dennoch die Wahllokale kontrollieren, wäre das kontraproduktiv und könnte das Vertrauen in die Wahl untergraben, hieß es.

Das Justizministerium in Washington hatte angekündigt, Wahlbeobachter in 24 Bundesstaaten zu entsenden, darunter auch in drei Bezirke in Florida. Die Praxis ist eigentlich seit Jahrzehnten üblich.

Bei den sogenannten Midterms werden neben dem Repräsentantenhaus auch etwa ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Die Abstimmung begann am Mittag unserer Zeit an der Ostküste. Die letzten Wahllokale schließen morgen um sieben Uhr in Alaska. Erste Ergebnisse aus den besonders umkämpften Staaten werden noch in der Nacht erwartet.

