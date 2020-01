Im US-Bundestaat Florida hat die Polizei zwei Männer vor Präsident Trumps Anwesen "Mar-a-Lago" in Palm Beach festgenommen.

Wie der US-Sender "NBC News" berichtet, hatten die beiden zuvor mit ihrem Geländewagen Sicherheitsabsperrungen am Haupteingang des Golf-Resorts durchbrochen. Die Sicherheitskräfte feuerten Schüsse auf das Fahrzeug ab. Der Wagen sei jedoch mit hohem Tempo weitergefahren und später in der Nähe des Anwesens gefunden worden.



US-Präsident Trump wird zum Wochenende in Mar-a-Lago erwartet.