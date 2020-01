In Palm Beach im US-Bundestaat Florida sind zwei Männer gewaltsam in das Anwesen "Mar-a-Lago" von Präsident Trump eingedrungen.

Wie der US-Sender "NBC News" berichtet, durchbrachen sie mit einem Geländewagen Sicherheitsabsperrungen am Haupteingang des Golf-Resorts. Die Sicherheitskräfte feuerten Schüsse auf das Fahrzeug ab. Der Wagen sei jedoch mit hohem Tempo weitergefahren und später in der Nähe von Trumps Anwesen gefunden worden , hieß es. Die beiden Personen konnten festgenommen werden. Warum sie in das Anwesen eindrangen, ist noch unklar.



US-Präsident Trump befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in Mar-a-Lago; er wird am Wochenende dort erwartet.