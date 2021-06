Im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der Toten nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses auf vier gestiegen.

Der Verbleib von 159 Menschen sei unklar, sagte Bezirksbürgermeisterin Cava. Noch gebe es Hoffnung, in den Trümmern Überlebende zu finden. Das Wohngebäude in der Stadt Surfside nördlich von Miami Beach war in der Nacht zu gestern aus unbekannter Ursache eingestürzt. Bislang ist unklar, wieviele Menschen sich zum Unglückszeitpunkt in dem Gebäude aufhielten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.