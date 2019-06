Im US-Bundesstaat Florida sind bereits tausende Unterstützer von Präsident Trump vor der Bekanntgabe seiner erneuten Kandidatur zusammengekommen. Auch Gegner Trumps kamen in die Nähe des Veranstaltungsorts in der Stadt Orlando, der rund 20.000 Zuschauer fasst. Mit einer Kundgebung will der Âmtsinhaber offiziell seinen Wahlkampf für die Abstimmung im kommenden Jahr einläuten.

Der Enthusiasmus der Republikaner sei auf einem Allzeit-Hoch twitterte Trump im Vorfeld der Veranstaltung. Florida gilt als besonders bedeutsamer Bundestaat, in dem nicht schon im Vorfeld absehbar ist, ob ein republikanischer oder demokratischer Kandidat gewinnt. Bei der Wahl vor drei Jahren konnte Trump sich dort mit einem Vorsprung von nur einem Prozentpunkt gegen seine Konkurrentin Clinton durchsetzen.