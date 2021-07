In den Trümmern des eingestürzten Hochhauses in Florida haben Rettungskräfte eine weitere Leichen geborgen.

Die Zahl der bestätigten Todesopfer in Surfside bei Miami stieg damit auf 28, wie die Feuerwehr mitteilte. Knapp 120 Menschen gelten weiter als vermisst. Nach Angaben der Behörden besteht wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Gestern hatten die Einsatzkräfte einen noch stehenden Flügel des Gebäudekomplexes gesprengt. So konnten sie in bislang unzugängliche Bereiche vordringen.

