Die Zahl der Toten beim Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses bei Miami im US-Bundesstaat Florida ist auf mindestens neun gestiegen.

Ein Opfer sei in einer Klinik gestorben, zudem hätten Einsatzkräfte vier weitere Leichen aus den Trümmern im Ort Surfside gezogen, teilten die Behörden des Bezirks Miami-Dade mit. Noch immer gelten 150 Personen als vermisst. Mehr als 35 Personen konnten bislang aus den Trümmern befreit werden. Das Wohnhaus war am Donnerstag teilweise in sich zusammengefallen. Es war vor drei Jahren inspiziert worden. In dem am Wochenende veröffentlichten Expertenbericht ist von mehreren Mängeln die Rede, unter anderem auch in der Struktur des Betons. Ob ein Zusammenhang zu dem Einsturz bestehen könnte, ist bislang unklar.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.