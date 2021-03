Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat die junge Frau ausgesagt, die das Video der Tat aufgenommen hatte.

Sie habe sich Vorwürfe gemacht, dass sie vor Ort nicht mehr unternommen habe, sagte die 18-Jährige in Minneapolis. Sie richtete zugleich Anschuldigungen gegen den Angeklagten. Der ehemalige Polizist hatte am 25. Mai 2020 dem wegen eines mutmaßlich falschen 20-Dollar-Scheins festgenommenen Floyd minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl dieser wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Die auf dem Handyvideo dokumentierte Tat löste in den USA beispiellose Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Dem 44-Jährigen Angeklagten drohen bis zu 40 Jahre Haft, falls er für den am schwersten wiegenden Vorwurf, Mord zweiten Grades, verurteilt wird.

