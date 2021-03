Der Flugzeughersteller Airbus verzichtet nach Gewerkschaftsangaben in Deutschland auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023.

Stattdessen gebe es intelligente Lösungen, teilte die IG Metall mit. Als Beispiele nennt sie das freiwillige Ausscheiden von Beschäftigten, Kurzarbeit und kürzere Arbeitszeiten mit teilweisem Lohnausgleich. Vorausgegangen seien monatelange Verhandlungen. Airbus hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro verbucht. Im Sommer hatte der Konzern die Streichung von 15.000 Stellen weltweit angekündigt, davon 5.100 in Deutschland und fast ebenso viele in Frankreich. Auch dort und in Großbritannien seien betriebsbedingte Kündigungen kein Thema mehr, hieß es von Seiten des Unternehmens. In Spanien werde noch verhandelt.

