Bei der Integration von Flüchtlingen aus Afghanistan fordern Städte und Gemeinden Unterstützung von Bund und Ländern.

Die Kommunen müssten bei der Planung zur Aufnahme und Integration der Menschen von Anfang an mit an den Tisch, sagte Städtetagspräsident Jung der "Rheinischen Post". Er forderte ein gemeinsames Gespräch mit Bund und Ländern. Es gehe um Spracherwerb, Integrationskurse und Ausbildung, das müsse vorbereitet und organisiert werden.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erwartet finanzielle Unterstützung vom Bund und ein koordiniertes Vorgehen auf allen Ebenen. Integration geschehe vor Ort in den Ländern und in den Kommunen, dies müsse finanziell ermöglicht werden, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung. Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp forderte die Bundesregierung auf, die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge auch außerhalb Europas zu organisieren.

