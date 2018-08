Die kolumbianische Regierung hat wegen der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus dem Nachbarland Venezuela um internationale Hilfe gebeten.

Jeden Tag kämen mehr Menschen, sagte Außenminister Trujillo im Parlament in Bogota. Er plädierte für einen internationalen Hilfsfonds, um die Flüchtlinge mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen zu können. Auch Brasilien ist betroffen. Die Regierung hat bereits Militär in den nördlichen Bundesstaat Roraima geschickt, nachdem es dort vor Kurzem zu fremdenfeindlichen Übergriffen gegen Migranten gekommen war.



Nach Angaben der Vereinten Nationen haben wegen der wirtschaftlichen und politischen Krise in Venezuela mindestens 2,3 Millionen Menschen ihr Land verlassen.